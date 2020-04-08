Эксперт раскрыл секреты эффективной работы на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Консультант практики "Развитие лидерства" компании Ward Howell Евгений Смирнов дал советы по правильному построению рабочего дня дома из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он сообщил радио Sputnik.
Специалист рассказал, что в домашней обстановке некоторые работники сталкиваются с неорганизованностью и теряют концентрацию. По его словам, чтобы избежать этого, необходимо четко разделить пространство и время для работы и отдыха.
Смирнов пояснил, что важно договориться с членами семьи, в особенности с детьми, чтобы они не отвлекали во время рабочего дня. Он отметил, что также будет полезным выработать некие условные знаки, которые указывали бы на вашу занятость.
"Например, если дверь закрыта, то это должно означать, что вас беспокоить не надо. Знакомая семья придумала клеить забавные стикеры с напоминаниями, когда нужно постучать, а где – убрать за собой", – пояснил эксперт.
Он добавил, что отдельно можно выделить семейное время, во время которого можно поиграть друг с другом, с собакой, приготовить еду или просто заняться любыми семейными занятиями.
Помимо этого, Смирнов считает, что коллег по работе нужно также ставить в известность, когда есть свободное время для общения, а когда лучше не беспокоить.
"Обсуждайте границы и придерживайтесь их. Это поможет сохранить продуктивность и избежать лишних конфликтов на период самоизоляции", – заключил Смирнов.
Ранее сообщалось, что большинство москвичей (56%), работающих удаленно дома, хотят вернуться на свое постоянное рабочее место. Около 23% москвичей не против продолжать работать дома, еще 21% работников пока не определились, какой вариант работы для них наиболее оптимальный.
Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.
Роструд объяснил, что гражданам, которые работают с 4 по 30 апреля, будет начислена обычная зарплата, а не повышенная. Там уточнили, что нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.
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