Медведев назвал незаконным принуждение к уходу в отпуск в условиях карантина

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Принуждение к уходу работников в отпуск в условиях карантина незаконно, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совещании с представителями волонтерских центров партии.

"Это незаконное действие, на него должны реагировать и у нас, в рамках деятельности нашего правозащитного центра, и государственные структуры, включая прокуратуру", – цитирует его "Интерфакс".

Медведев добавил, что проблему нельзя решить одними предписаниями. Он подчеркнул необходимость помощи бизнесу.

Председатель партии поручил секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку собрать обращения в правозащитные центры партии о принудительных отправках в отпуск и сокращении зарплат до минимальных ставок во время карантина. По итогам должны быть разработаны меры для сохранения рабочих мест и поддержки малого и среднего бизнеса.

Минтруд также отмечал, что работодатели не имеют права отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск против его согласия. В ведомстве призывают работников обратиться в трудовую инспекцию, если их принуждают к этому. Кроме того, жаловаться на работодателя можно в суд и в органы прокуратуры.

По словам экспертов, из-за введения карантина в России часть работодателей принудительно отправляет сотрудников в отпуск. Кроме того, они требуют написать заявление об увольнении по собственному желанию. Помимо этого, компании меняют кадровую политику и планируют урезать зарплаты.

Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

Роструд объяснил, что гражданам, которые работают с 4 по 30 апреля, будет начислена обычная зарплата, а не повышенная. Там уточнили, что нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.