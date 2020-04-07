Эксперты прогнозируют резкий рост числа банкротств в 2021 году

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Более 22 тысяч граждан обанкротилось за январь–март 2020 года, сообщает газета "Известия". Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в данных единого федерального реестра "Федресурс".

В первом квартале 2020-го в абсолютном выражении по росту несостоятельности лидируют Москва – 1,4 тысячи (+40,5%), Московская область – 1,3 тысячи (+64,2%) и Краснодарский край – 1,2 тысячи (+117,8%). В целом по стране за три месяца зафиксировано 15 новых банкротов на 100 тысяч населения.

Руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин заявил, что последствия кризиса в виде ускорения роста числа банкротств будут заметны не ранее чем через год. Сейчас делать прогнозы трудно, поскольку неизвестно, насколько вырастет уровень безработицы в стране, объяснил гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. Он добавил, что часть заемщиков не сможет воспользоваться кредитными каникулами из-за размера установленных лимитов.

Запрет на процедуру несостоятельности – одна из мер, призванных помочь компаниям справиться с шоковым состоянием. Ею пользуются в Испании, Швейцарии и Австралии, уточнил Юхнин. По утверждению директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева, принятый мораторий смягчит ситуацию, но волны банкротств не избежать в 2021 году.

С 4 апреля правительство запретило кредиторам подавать заявление на банкротство. Нововведение не действует в отношении процедур физлиц.

Смысл принятых властями мер заключается в том, чтобы бизнес принял меры для недопущения потенциального банкротства, считает старший юридический консультант юридической практики KPMG в России и СНГ Денис Мухаметгалиев. Партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Елена Якушева полагает, что запрет в условиях сохранения зарплаты за счет работодателя и переноса, а не отмены налогов не снизит количество банкротств бизнесменов.

Минимизировать банкротства, заявляют эксперты, поможет отсрочка исполнения требований по налогам и сборам, а не только по коммерческим договорам. Кроме того, они предлагают расширить перечень отраслей, которым будет оказана поддержка.

Для физлиц ситуация может измениться, если процедура упрощения несостоятельности будет доведена до конца. Сейчас банкротами могут стать лишь граждане, чей долг превышает 500 тысяч рублей, а просрочка – 90 дней.

6 апреля стало известно, что российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу, предназначенные для выплаты зарплат. ЦБ выделит на это 150 миллиардов рублей. Прежде всего средства поступят в Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и "Открытие". С 8 апреля они начнут выдавать денежные средства для предпринимателей на поддержку.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что процедура банкротства будет бесплатной. Подать заявление можно самостоятельно. Для этого нужно разместить данные в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Освободиться от долговых обязательств смогут те, чей долг составит от 50 до 700 тысяч рублей.