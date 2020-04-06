Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для получения каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Закон о кредитных каникулах для россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным в прошлом году, действует с 3 апреля.

Максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц – 100 тысяч рублей. Максимальный размер автокредита составит 600 тысяч рублей, а для кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью, и ипотеки – 1,5 миллиона рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что министерство финансов РФ зарезервировало 1,4 триллиона рублей на борьбу с угрозой распространения COVID-19 и антикризисные меры. Это 1,2% от российского ВВП. Кроме того, он объявил, что процедура банкротства будет бесплатной.

ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.

Утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Им окажут адресную помощь. Сейчас список дорабатывается.