Власти Москвы рассказали о мерах поддержки столичных предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва находится в режиме повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает портал мэра и правительства города. Ограничения отразились на работе бизнеса, столичные власти приняли меры поддержки.
24 марта был утвержден первый пакет таких мер. До конца года продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года, на столько же – срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций в сферах общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.
Организации, арендующие землю у города и приостановившие деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Плату за право торговли в метро снизят вдвое.
Принятый правительством Москвы второй пакет включает отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу для компаний, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность.
Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем вдвое, то им предоставят компенсацию. Плату за аренду нужно снизить с первого числа месяца, когда арендатор прекратил работу, до 1 июля.
В столице также создадут рабочую группу для выработки мер поддержки бизнеса. Она начнет полноценно функционировать с 6 апреля.
Представители бизнеса уже предложили утвердить субсидии для сохранения рабочих мест в период действия ограничений. Была озвучена идея о введении моратория на любые проверки на предприятиях, за исключением санитарно-эпидемиологического контроля.
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что министерство финансов РФ зарезервировало 1,4 триллиона рублей на борьбу с угрозой распространения COVID-19 и антикризисные меры. Это 1,2% от российского ВВП. Кроме того, он объявил, что процедура банкротства будет бесплатной.
Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до полугода.
Утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Им окажут адресную помощь. Сейчас список дорабатывается.
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