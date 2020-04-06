Рабочая группа для выработки мер поддержки бизнеса появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса от столичных властей обсудили на круглом столе представители делового сообщества и сотрудники департамента предпринимательства и инновационного развития. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь шла о создании рабочей группы по выработке антикризисных мер поддержки предприятий. Глава департамента Алексей Фурсин поддержал идею. По его словам, в ближайшее время будут собраны данные обо всех желающих войти в ее состав, а 6 апреля она начнет полноценно функционировать.

"Вместе с участниками мы сформируем по каждой индустрии набор инструментов, который позволит предпринимателям эффективно использовать действующие меры поддержки. Многие бизнесмены не пользуются даже теми решениями, которые выработаны специально для них уже сегодня, потому что просто не знают об их существовании", – объяснил руководитель ведомства.

Представители бизнеса попросили рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки, в том числе в отношении особенно пострадавших от распространения COVID-19 сфер. Это гостиничный и ресторанный бизнес, конгрессно-выставочная деятельность.

Озвучивались предложения об утверждении субсидии для сохранения рабочих мест в период действия ограничений. Высказывалась инициатива касательно введения моратория на любые проверки на предприятиях, за исключением санитарно-эпидемиологического контроля.

1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности: появились субсидии на экспорт не только товаров, но и услуг, результатов интеллектуального труда.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что процедура банкротства будет бесплатной. Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до 6 месяцев.

ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.