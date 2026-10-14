Блогер Мария Погребняк вступилась за "пивной живот" актера Леонардо ДиКаприо

Фото: телеграм-канал mariapoga_

Блогер Мария Погребняк встала на защиту голливудского актера Леонардо ДиКаприо, которому в интернете приписали "пивной живот". Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Поводом стали снимки папарацци: 51-летний актер отдыхал на пляже. Он находился на свадьбе бывшей супруги Тоби Магуайра. В Сети его раскритиковали и стали называть "скуфом обыкновенным".

"Леонардо, конечно, сильно расслабился и сдал, но он – мужчина, а мужчинам несовершенства прощаются легче", – написала Погребняк.

По ее мнению, живот актеру вскоре простят. Она также отметила, что камеры артиста, похоже, не смущают: на отдыхе рядом с ним находится модель Виттория Черетти.

ДиКаприо посетил свадьбу дизайнера ювелирных украшений Дженнифер Мейер. В роли ведущего на церемонии выступил ее бывший муж – Магуайр проводил Мейер к арке, украшенной живыми цветами, и произнес речь, после чего объявил ее и бизнесмена Джеффа Огунлеси мужем и женой.

Среди приглашенных на свадьбу также были миллиардер Джефф Безос с женой Лорен Санчес, актриса Кортни Кокс и стилист, дизайнер и писательница Рэйчел Зоуи.

