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Экономика

17:59

Мишустин сообщил, что процедура банкротства на фоне коронавируса станет бесплатной

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Процедура банкротства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией будет бесплатной. С заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

"Через поправки в законодательство мы облегчаем процедуру банкротства физических лиц", – сказал премьер-министр РФ. По словам Мишустина, подать заявление россияне смогут самостоятельно или через МФЦ.

Для этого нужно разместить данные в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Освободиться от долговых обязательств смогут граждане, чей долг составит от 50 до 700 тысяч рублей.

Во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

Ранее стало известно, что в РФ предложили ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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