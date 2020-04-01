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Общество

17:40

Мишустин предложил ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса

экономика финансы общество

Фото: depositphotos/Rangizzz

Российские власти предложили ввести в стране мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса. С таким заявлением в рамках совещания кабмина с президентом РФ выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы предлагаем ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Москве приняли постановление о мерах по поддержке городского бизнеса. В частности, сообщалось, что организации, приостановившие свою деятельность в связи с действием режима повышенной готовности, освободят от арендной платы.

Так, владельцы не должны будут отдавать средства за использование помещений с первого числа месяца, когда организация перестала функционировать, до последнего числа месяца, в котором работа компании возобновится. Арендную плату не будут взимать в любом случае до 1 июля 2020 года.

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