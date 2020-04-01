Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

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Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, в том числе представителям малого и среднего бизнеса.

В течение кредитных каникул запрещается начисление неустойки и пени, предъявление требования о досрочном исполнении обязательств и обращения по взысканию предмета залога. Заемщик имеет полное право в любой момент времени потребовать досрочного погашения кредита.

Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков добавил, что банки должны рассмотреть заявление заемщика в течение пяти дней. При этом из-за коронавируса личное присутствие заемщика не требуется, он может обратиться за предоставлением кредитных каникул по телефону.

Согласно закону, за кредитными каникулами на срок до шести месяцев могут обратиться физические лица и ИП. На каникулы могут рассчитывать прежде всего те, кто потерял работу или чей доход снизился более чем на 30%.

Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие неплатежеспособность. Это могут быть официальная справка о доходе, выписка из регистра госуслуг или лист нетрудоспособности. При этом заемщик имеет право предоставить данные документы в течение 90 дней.

Документ подготовлен депутатами совместно с Центробанком и Минфином по поручению Владимира Путина. Президент 25 марта выступил с обращением к гражданам из-за ситуации с коронавирусом.

Путин подчеркнул, что платежеспособность граждан по кредитам находится в зоне риска в связи с коронавирусом. В связи с этим Путин распорядился установить каникулы по ипотечным и потребительским кредитам.

