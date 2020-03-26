Кредитные каникулы: кто может рассчитывать на отсрочку по долговым выплатам

Кто может рассчитывать на кредитные каникулы
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, что в стране установят кредитные каникулы. На них смогут рассчитывать прежде всего те, кто потерял работу или чей доход претерпел снижение более чем на 30%.
Эксперты в эфире телеканала Москва 24 рассказали об особенностях возможности пролонгации долговых обязательств.
Так, для запуска процедуры гражданам необходимо обратиться в отделение банка с просьбой об отсрочке по выплатам. При этом издержки, которые возникнут в связи с прекращением возврата денег по кредитам, должно покрыть государство.
В связи с этим россияне могут не опасаться отказа банка в пролонгации долга. Экономист Павел Медведев отмечает, что ни одна финансовая организация не захочет терять клиентов.
"Если каникулы будут профинансированы, ни один сумасшедший банк не найдется, который откажется. Потому что каникулы сохраняют клиента. Клиент продолжит выплачивать долг, когда кризис закончится", – рассказал Медведев.
В то же время банки и коллекторы опасаются, что льготами захотят воспользоваться и те категории граждан, которые не нуждаются в помощи. Так, согласно подсчетам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, лишь 1% граждан действительно нуждаются в отсрочке по кредитам.
Президент организации Эльман Мехтиев рассказал, что нужно сделать, чтобы получить отсрочку по долговой выплате.
"Нужно предъявлять документы, подтверждающие эту ситуацию. Если человек просто позвонил и сказал просто: "Я потерял работу". Хорошо, надо это как-то подтвердить", – отметил Мехтиев.
То есть, гражданин, желающий получить каникулы по долговым выплатам, должен предоставить документы, подтверждающие его неплатежеспособность. Это может быть расчетный лист, который может продемонстрировать падение доходов более чем на 30%.
Мехтиев также подчеркнул, что за всеми списаниями долгов будут следить надзорные органы и Центробанк РФ.
"Вы позвонили, мы списали долг. Банк России и спрашивает: "А почему вы списали, на основании каких документов? А докажите, что это не была умышленная схема". Ну, не банк России, какой-нибудь орган надзорный", – рассказал Мехтиев.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что в настоящий момент меры по предоставлению кредитных каникул еще обсуждаются.
"Одни банки предлагают продлить кредитные и ипотечные каникулы на два, а то и на шесть месяцев, другие говорят об отмене штрафов за просрочку по выплатам и пролонгации кредитных договоров. Условия надо уточнять в своем банке. Там уточняют, что будут рассматривать каждое заявление индивидуально", – рассказал Тосунян.
Также специалисты рассказали, что каждый год наблюдается рост количества долгов, в которые влезают россияне. Так, в 2019 банковские организации выдали почти 19,5 миллиона кредитов.
Проблема, связанная с безработицей из-за карантинных мер, действительно имеет немалые масштабы. Так, в Москве с 26 марта прекратили работу все крупные столичные парки. Также с 28 марта по 5 апреля в столице временно закрываются рестораны, бары, кафе и столовые. Кроме того, приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и точек продажи продовольственных товаров.
Кроме того, в Москве и ряде регионов с 26 марта ввели режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По России отменили учебные занятия и проведение массовых мероприятий.
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