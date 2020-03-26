Крупные парки Москвы временно закрыли из-за мер по борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крупные столичные парки временно закрыты для посещения с четверга, 26 марта. Данная мера направлена на профилактику распространения коронавируса COVID-19, сообщает Агентство "Москва".

"В соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности" (в редакции от 26 марта 2020 года) временно приостановлено посещение гражданами территорий общегородского значения", – сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

К закрытым зеленым зонам относятся такие места, как Парк Горького, "Музеон", "Царицыно", "Кусково" и "Сокольники". Территории других парков, находящихся в ведении департамента культуры Москвы, пока открыты.

Уточняется, что в соответствии с последним распоряжением в зеленых зонах закроются рестораны, кафе, пункты розничной торговли и проката. В обычный режим работы парки вернутся после отмены распоряжения.

Ранее сообщалось, что с 28 марта по 5 апреля будет закрыт доступ на территорию ВДНХ. В Москве уже закрылся парк "Зарядье" в центре города.

О новых ограничениях, связанных с коронавирусом, 26 марта рассказал Сергей Собянин. Он заявил, что в столице временно прекращают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общепита. Им разрешается обслуживать на вынос и удаленно доставлять готовые блюда. Кроме того, будут недоступны пункты розничной торговли, кроме аптек и магазинов с продовольствием.

В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.

