Крупные парки Москвы временно закрыли из-за мер по борьбе с COVID-19

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Крупные столичные парки временно закрыты для посещения с четверга, 26 марта. Данная мера направлена на профилактику распространения коронавируса COVID-19, сообщает Агентство "Москва".
"В соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности" (в редакции от 26 марта 2020 года) временно приостановлено посещение гражданами территорий общегородского значения", – сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
К закрытым зеленым зонам относятся такие места, как Парк Горького, "Музеон", "Царицыно", "Кусково" и "Сокольники". Территории других парков, находящихся в ведении департамента культуры Москвы, пока открыты.
Уточняется, что в соответствии с последним распоряжением в зеленых зонах закроются рестораны, кафе, пункты розничной торговли и проката. В обычный режим работы парки вернутся после отмены распоряжения.
Ранее сообщалось, что с 28 марта по 5 апреля будет закрыт доступ на территорию ВДНХ. В Москве уже закрылся парк "Зарядье" в центре города.
О новых ограничениях, связанных с коронавирусом, 26 марта рассказал Сергей Собянин. Он заявил, что в столице временно прекращают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общепита. Им разрешается обслуживать на вынос и удаленно доставлять готовые блюда. Кроме того, будут недоступны пункты розничной торговли, кроме аптек и магазинов с продовольствием.
В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.
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