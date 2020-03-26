Видеолекции, записи мастер-классов и интервью покажут 18 музеев Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские музеи приглашают горожан присоединяться к их онлайн-проектам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что 18 музейных площадок приглашает горожан посмотреть видеолекции, записи мастер-классов и интервью. На лекциях специалисты затронут темы от естественных наук и искусства до исторических вопросов.

Так, Дарвинский музей в YouTube представит видеолекци с рассказами о природных условиях первых людей, динозавров и крупных хищниках неогенового периода.

На канале музея-заповедника "Царицыно" загружены лекции о модных тенденциях в одежде на рубеже XIX и XX веков, новогодних и рождественских традициях при дворе российских государей в XVI – начале XX века и другие.

Посмотреть онлайн-лекцию о творчестве художника Сальвадора Дали можно на площадке "Мультимедиа-арт-музея". Помимо рассказов о творчестве испанского живописца, горожанам представят видеоподборки известных людей и важных событий в истории РФ.

Мастер-классы по кольцеванию пернатых и созданию цветов из ткани представят на канале Биологического музея. А музей космонавтики размещает видеообращения космонавтов с Международной космической станции и интервью людей, побывавших в космосе. Полный список каналов музеев столицы можно найти на mos.ru.

Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.

Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра. Театр "Практика" анонсировал онлайн-премьеру спектакля мастерской Кудряшова "Созвездия". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

