"Цифровое деловое пространство" переходит в режим онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Площадка "Цифровое деловое пространство" (ЦДП) временно приостанавливает работу офлайн и запускает серию онлайн-мастер-классов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Цифровое деловое пространство" запускает серию деловых и познавательных онлайн-событий. Прямые трансляции лекций, дискуссий и мастер-классов будут проводиться с 25 марта", – сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На первой лекции пользователи смогут углубиться в тему бизнес-моделей стартапов в сфере искусства. С 13:00 до 15:00 в режиме онлайн будет вещать независимый куратор и продюсер международных культурный проектов Анна Швец.

В среду, 26 марта, пройдет мастер-класс "Дизайн цифровых сервисов в кризис" под руководством директора одного из крупных агентств интернет-маркетинга столицы Григория Коченова. Он расскажет об удаленном взаимодействии сотрудников и клиентов и уделит внимание психологии интерфейсов, метрикам дизайна, сценариям и тестам при разработке веб-сервисов.

Узнать секреты создания бизнес-презентаций можно будет 2 апреля на мастер-классе креативного директора консалтингового агентства Родиона Арсеньева. Он расскажет об инновациях в сфере визуальной и невербальной коммуникации.

"Цифровое деловое пространство" – современная площадка для открытого сотрудничества всех, кто вовлечен в сферу инноваций. В рамках проекта посетители могут получить знания, которые будут полезны в развитии собственного бизнеса.

Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.

Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра.

Театр "Практика" анонсировал онлайн-премьеру спектакля мастерской Кудряшова "Созвездия". Спектакль можно будет увидеть 22 марта в 21:00 в "Яндекс.Эфире". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

