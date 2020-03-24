"Цифровое деловое пространство" переходит в режим онлайн

14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Площадка "Цифровое деловое пространство" (ЦДП) временно приостанавливает работу офлайн и запускает серию онлайн-мастер-классов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Цифровое деловое пространство" запускает серию деловых и познавательных онлайн-событий. Прямые трансляции лекций, дискуссий и мастер-классов будут проводиться с 25 марта", – сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
На первой лекции пользователи смогут углубиться в тему бизнес-моделей стартапов в сфере искусства. С 13:00 до 15:00 в режиме онлайн будет вещать независимый куратор и продюсер международных культурный проектов Анна Швец.
В среду, 26 марта, пройдет мастер-класс "Дизайн цифровых сервисов в кризис" под руководством директора одного из крупных агентств интернет-маркетинга столицы Григория Коченова. Он расскажет об удаленном взаимодействии сотрудников и клиентов и уделит внимание психологии интерфейсов, метрикам дизайна, сценариям и тестам при разработке веб-сервисов.
Узнать секреты создания бизнес-презентаций можно будет 2 апреля на мастер-классе креативного директора консалтингового агентства Родиона Арсеньева. Он расскажет об инновациях в сфере визуальной и невербальной коммуникации.
"Цифровое деловое пространство" – современная площадка для открытого сотрудничества всех, кто вовлечен в сферу инноваций. В рамках проекта посетители могут получить знания, которые будут полезны в развитии собственного бизнеса.
Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.
Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра.
Театр "Практика" анонсировал онлайн-премьеру спектакля мастерской Кудряшова "Созвездия". Спектакль можно будет увидеть 22 марта в 21:00 в "Яндекс.Эфире". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
МХАТ имени Горького начинает работать в онлайн-режиме
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