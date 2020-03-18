Три столичных театра из-за коронавируса запустили для зрителей онлайн-проекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса. Об этом сообщили пресс-службы театров.
"Современник" запускает антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов". В театре отметили, что ежедневно будут представлять рассказы Антона Чехова в 19:00. Проект начнется с рассказа "Студент".
В МХТ имени Чехова сообщили, что запускают рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра. Открыл рубрику заслуженный артист России Анатолий Белый. Следующие видео будут опубликованы в соцсетях театра в 20:00.
В свою очередь, столичный театр "Практика" анонсировал онлайн-премьеру спектакля мастерской Кудряшова "Созвездия". Спектакль можно будет увидеть 22 марта в 21:00 в "Яндекс.Эфире".
Ранее из-за коронавируса подведомственные Минкультуры РФ учреждения также временно закрылись. Посетители не смогут посетить музеи, театры, филармонии и другие организации исполнительских искусств.
Музей современной истории России также сообщил о переходе на особый режим. С 17 марта осмотреть экспозицию могут только посетители, пришедшие в медицинских масках.
Посетить музей временно не смогут иностранные граждане. Также вводится запрет на предоставление посетителям системы "аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией музея.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч человек умерло. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В России число заболевших достигло 147 человек.
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