Собянин прокомментировал ограничения в Москве

14:21
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин назвал ограничительные меры, введенные в столице из-за коронавируса, беспрецедентными, но необходимыми.
"Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека", – написал Собянин на своем сайте.
Мэр подчеркнул, что ограничения необходимы, чтобы замедлить распространение COVID-19, а также уменьшить число заразившихся.
Собянин призвал жителей других регионов временно не ездить в столицу.
В Москве временно прекращают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общепита. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также продажи любых продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Для посетителей закрываются столичные парки.
Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что нерабочая неделя не отразится на графике выходных.
Собянин ранее отметил, что примерно половина столичных жителей фактически уже "находятся на карантине" из-за коронавируса.
Мэр ввел домашний режим для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения действуют с 26 марта по 14 апреля.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому студентов российских вузов оправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Школьники страны уходят на каникулы до 12 апреля.
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