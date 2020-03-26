Главный психолог Минздрава рассказал, как отличить коронавирус от паники

Динамика заражения коронавирусом остается высокой. И несмотря на то что столица и большинство регионов России находятся в режиме повышенной готовности, многие не перестают испытывать стресс из-за возможной угрозы здоровью. Однако постоянная тревожность не идет на пользу человеческому организму: ни с психологической, ни с физической точки зрения. Рассказываем, как бороться с последствиями паники из-за коронавируса.





Группы эмоционального риска

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Несмотря на то что в России на данный момент принято большое количество мер по профилактике распространения коронавируса, многие не устают поддаваться панике из-за возможного заражения. Виной тому становятся и фейки о заболевании, которые распространяются в Сети. При этом, напомним, ответственность за это могут ужесточить до уголовной. Также тревожит ежедневный прирост заболевших на территории страны, а также обстановка в мире в целом.

Однако прежде всего на восприятие как происходящего вокруг, так и информации об этом влияет психологическое состояние человека. "Коронавирус – это нечто неизведанное, новый опыт. Все люди разные, и поэтому по-разному к этому опыту относятся", – объяснил в разговоре с Москвой 24 главный медицинский психолог Минздрава России и академик РАО Юрий Зинченко.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава РФ, академик РАО У каждого есть базовая тревожность, которая естественным образом держит организм любого человека в тонусе. Но тревожность в условиях неопределенности, когда что-то новое происходит, иногда может повышаться. А затем тревожность может перейти в страх, а страх – в панику. И тогда мы отключимся, потому что нашими действиями будет полностью руководить иррациональность и эмоции.

Эксперт обратил внимание, что больше всего риску поддаться панике подвержены люди с повышенной тревожностью, а также добавил, что эмоциональные перегрузки (в целом не очень полезные) на данном этапе могут нанести реальный вред.

"Повышенной тревожностью мы создаем эмоциональную перегрузку, эмоциональную деформацию, что в свою очередь – и это доказано – снижает иммунитет. Не стоит поддаваться панике: иначе, кроме того, что мы наделаем глупостей, сделаем доступным наш организм не только для коронавируса, но и для других инфекций", – объяснил Зинченко.

Мнимые симптомы якобы коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Недооценивать заболевание не стоит: угроза заражения есть, а вот вакцина на текущий момент пока не готова – она еще в разработке. Даже если заболевание будет протекать в легкой форме, любой инфицированный будет вынужден провести как минимум две недели в изоляции на лечении.

При этом тревожность и неспокойная обстановка вокруг тоже играют свою роль. Паникеры начинают видеть то, чего нет на самом деле. Например, простая одышка от активности может напугать до дрожи в коленках. Затем в раздумьях выяснится, что вчера вроде как сдавливало грудь, а на днях болела голова как при высокой температуре. "Люди разные, по-разному относятся к этому вирусу. Те, у кого повышенная тревожность, могут из любого состояния вывести какие-то якобы симптомы, которые якобы отражают заболевание", – отметил психолог.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава Пункт первый: если есть тревоги на тему коронавируса, начинайте с главного симптома, который измеряется объективным прибором – термометром, в простонародье – градусником. Причем измерить температуру нужно три раза, а потом вывести среднее значение и посмотреть, в пределах ли оно нормы. И тогда у нас вопросы относительно остальных симптомов снимаются.

Исключить остальные симптомы сложнее. Если температуру самостоятельно не вызвать, то кашель, одышка и давление в груди вполне могут быть последствиями действий самого человека.

"Есть понятие саморегуляции: иногда мы можем управлять дыханием, задерживать или, наоборот, учащать его. И если вы пытаетесь регулировать или контролировать как-то дыхание, то, естественно, можете неосознанно его замедлить, закашляться или вызвать одышку", – объяснил Зинченко.

Главное в таких ситуациях – сохранять разум и спокойствие. При обнаружении подобных симптомов психолог советует не паниковать и сразу бежать за врачом, а сначала просто расслабиться. "Я рекомендую принять самую комфортную позу, присесть или прилечь, предоставить организм самому себе. Если симптомы мнимые, через несколько минут дыхание должно выровняться, одышка и давление – уйти", – рассказал Зинченко.

Собеседник Москвы 24 также напомнил: температура и кашель необязательно означают заражение коронавирусом – эти симптомы есть у множества других заболеваний. В то же время у коронавируса есть свой специфический список признаков, ознакомиться с которым можно на официальном сайте Минздрава России.

Симптомы коронавируса Основные:

повышение температуры тела в более 90% случаев;

кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;

одышка в 55% случаев;

ощущение сдавленности в грудной клетке в более 20% случаев; Редкие симптомы:

головные боли (8%);

кровохарканье (5%);

диарея (3%);

тошнота, рвота;

сердцебиение.



В ситуациях, когда человек не может справиться со своим эмоциональным состоянием самостоятельно, психолог рекомендовал обращаться за помощью на горячую линию call-центра столичного департамента здравоохранения по коронавирусу. "В таком случае различить, где у вас проявляются симптомы заболевания, а где просто ваше психическое состояние играет злую шутку, помогут специалисты, в том числе и психологи", – отметил Зинченко.

Как укрепить "эмоциональный" иммунитет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, достаточно оставаться дома на период самоизоляции, а также соблюдать все меры профилактики, предписанные Минздравом России.

А вот бороться с мнимыми симптомами коронавируса поможет только устойчивое психическое состояние. Не в последнюю очередь создать благоприятную для этого атмосферу помогает максимально полное знание о "враге".

"Нужно читать больше информации о коронавирусе. Только она должна быть из авторитетных и профессиональных источников, экспертных источников – тогда это будет залог вашего спокойного состояния и уверенности в своих действиях", – заявил Зинченко. Он посоветовал, прежде всего, обратиться к сайтам Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и там почерпнуть необходимую и максимально точную информацию об инфекции.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава РФ Обращайте внимание не на все подряд, а на порталы, где пишут рекомендации наших врачей, психологов, рассказывают, что это за вирус, как он действует, какие симптомы и какие меры профилактики. Это важно знать.

Кроме того, в борьбе со страхом неизведанного помогает планирование будущего. "Важный показатель того, что вы теряете эмоциональный контроль, это вопрос "Что же будет дальше?". Так вот, остановитесь и подумайте: а действительно, что будет дальше, если у вас вдруг появилась одышка или вы вдруг заболели", – посоветовал Зинченко. Когда вы проговорите все варианты и пути развития событий, страх уйдет.

Однако лучше всего в борьбе с тревожностью помогает активная деятельность. "Основные проблемы возникают тогда, когда не структурирована занятость и возникает "обломовщина". Это проблемы самоизоляции. Сначала хорошо от того, что никуда идти не надо. А потом начинается: тут кольнуло, а что-то тут заболело", – рассказал психолог.

Время, которое раньше тратилось на дорогу до работы, встречу с друзьями, спортзал и прогулки, теперь может попасть в распоряжение дурных мыслей. Чтобы этого не произошло, психолог советует вспомнить о всех незаконченных ранее делах и полностью отдаться им.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздава РФ Нужно эффективно заняться этими делами. Сейчас, когда не надо никуда ехать и торопиться, вы можете заняться здоровьем: спортивный уголок дома и полезное меню. Можете читать, рисовать, учиться. В конце концов вы можете лучше узнать своих родственников и детей. Главное – самоорганизоваться.

Кроме того, психолог советует смотреть на перспективу: в скором времени эпидемия закончится, и всем придется вернуться к обычному ритму жизни. "В этом домашнем режиме сделайте все, чтобы быть к этому готовыми", – заключил психолог.

Согласно сведениям ВОЗ, на данный момент коронавирусом в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. В России общее число больных возросло до 840.

