Главный психолог Минздрава рассказал, как отличить коронавирус от паники

Динамика заражения коронавирусом остается высокой. И несмотря на то что столица и большинство регионов России находятся в режиме повышенной готовности, многие не перестают испытывать стресс из-за возможной угрозы здоровью. Однако постоянная тревожность не идет на пользу человеческому организму: ни с психологической, ни с физической точки зрения. Рассказываем, как бороться с последствиями паники из-за коронавируса.
Группы эмоционального риска
Несмотря на то что в России на данный момент принято большое количество мер по профилактике распространения коронавируса, многие не устают поддаваться панике из-за возможного заражения. Виной тому становятся и фейки о заболевании, которые распространяются в Сети. При этом, напомним, ответственность за это могут ужесточить до уголовной. Также тревожит ежедневный прирост заболевших на территории страны, а также обстановка в мире в целом.
Однако прежде всего на восприятие как происходящего вокруг, так и информации об этом влияет психологическое состояние человека. "Коронавирус – это нечто неизведанное, новый опыт. Все люди разные, и поэтому по-разному к этому опыту относятся", – объяснил в разговоре с Москвой 24 главный медицинский психолог Минздрава России и академик РАО Юрий Зинченко.
Эксперт обратил внимание, что больше всего риску поддаться панике подвержены люди с повышенной тревожностью, а также добавил, что эмоциональные перегрузки (в целом не очень полезные) на данном этапе могут нанести реальный вред.
"Повышенной тревожностью мы создаем эмоциональную перегрузку, эмоциональную деформацию, что в свою очередь – и это доказано – снижает иммунитет. Не стоит поддаваться панике: иначе, кроме того, что мы наделаем глупостей, сделаем доступным наш организм не только для коронавируса, но и для других инфекций", – объяснил Зинченко.
Мнимые симптомы якобы коронавируса
Недооценивать заболевание не стоит: угроза заражения есть, а вот вакцина на текущий момент пока не готова – она еще в разработке. Даже если заболевание будет протекать в легкой форме, любой инфицированный будет вынужден провести как минимум две недели в изоляции на лечении.
При этом тревожность и неспокойная обстановка вокруг тоже играют свою роль. Паникеры начинают видеть то, чего нет на самом деле. Например, простая одышка от активности может напугать до дрожи в коленках. Затем в раздумьях выяснится, что вчера вроде как сдавливало грудь, а на днях болела голова как при высокой температуре. "Люди разные, по-разному относятся к этому вирусу. Те, у кого повышенная тревожность, могут из любого состояния вывести какие-то якобы симптомы, которые якобы отражают заболевание", – отметил психолог.
Исключить остальные симптомы сложнее. Если температуру самостоятельно не вызвать, то кашель, одышка и давление в груди вполне могут быть последствиями действий самого человека.
"Есть понятие саморегуляции: иногда мы можем управлять дыханием, задерживать или, наоборот, учащать его. И если вы пытаетесь регулировать или контролировать как-то дыхание, то, естественно, можете неосознанно его замедлить, закашляться или вызвать одышку", – объяснил Зинченко.
Главное в таких ситуациях – сохранять разум и спокойствие. При обнаружении подобных симптомов психолог советует не паниковать и сразу бежать за врачом, а сначала просто расслабиться. "Я рекомендую принять самую комфортную позу, присесть или прилечь, предоставить организм самому себе. Если симптомы мнимые, через несколько минут дыхание должно выровняться, одышка и давление – уйти", – рассказал Зинченко.
Собеседник Москвы 24 также напомнил: температура и кашель необязательно означают заражение коронавирусом – эти симптомы есть у множества других заболеваний. В то же время у коронавируса есть свой специфический список признаков, ознакомиться с которым можно на официальном сайте Минздрава России.
Симптомы коронавирусаОсновные:
- повышение температуры тела в более 90% случаев;
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;
- одышка в 55% случаев;
- ощущение сдавленности в грудной клетке в более 20% случаев;
- головные боли (8%);
- кровохарканье (5%);
- диарея (3%);
- тошнота, рвота;
- сердцебиение.
В ситуациях, когда человек не может справиться со своим эмоциональным состоянием самостоятельно, психолог рекомендовал обращаться за помощью на горячую линию call-центра столичного департамента здравоохранения по коронавирусу. "В таком случае различить, где у вас проявляются симптомы заболевания, а где просто ваше психическое состояние играет злую шутку, помогут специалисты, в том числе и психологи", – отметил Зинченко.
Как укрепить "эмоциональный" иммунитет
Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, достаточно оставаться дома на период самоизоляции, а также соблюдать все меры профилактики, предписанные Минздравом России.
А вот бороться с мнимыми симптомами коронавируса поможет только устойчивое психическое состояние. Не в последнюю очередь создать благоприятную для этого атмосферу помогает максимально полное знание о "враге".
"Нужно читать больше информации о коронавирусе. Только она должна быть из авторитетных и профессиональных источников, экспертных источников – тогда это будет залог вашего спокойного состояния и уверенности в своих действиях", – заявил Зинченко. Он посоветовал, прежде всего, обратиться к сайтам Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и там почерпнуть необходимую и максимально точную информацию об инфекции.
Кроме того, в борьбе со страхом неизведанного помогает планирование будущего. "Важный показатель того, что вы теряете эмоциональный контроль, это вопрос "Что же будет дальше?". Так вот, остановитесь и подумайте: а действительно, что будет дальше, если у вас вдруг появилась одышка или вы вдруг заболели", – посоветовал Зинченко. Когда вы проговорите все варианты и пути развития событий, страх уйдет.
Однако лучше всего в борьбе с тревожностью помогает активная деятельность. "Основные проблемы возникают тогда, когда не структурирована занятость и возникает "обломовщина". Это проблемы самоизоляции. Сначала хорошо от того, что никуда идти не надо. А потом начинается: тут кольнуло, а что-то тут заболело", – рассказал психолог.
Время, которое раньше тратилось на дорогу до работы, встречу с друзьями, спортзал и прогулки, теперь может попасть в распоряжение дурных мыслей. Чтобы этого не произошло, психолог советует вспомнить о всех незаконченных ранее делах и полностью отдаться им.
Кроме того, психолог советует смотреть на перспективу: в скором времени эпидемия закончится, и всем придется вернуться к обычному ритму жизни. "В этом домашнем режиме сделайте все, чтобы быть к этому готовыми", – заключил психолог.
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