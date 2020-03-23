Эксперты рассказали, как пожилым людям поддержать иммунитет при самоизоляции

Пожилых жителей Москвы и людей, страдающих хроническими заболеваниями, с 26 марта обязали соблюдать домашний режим. Такая мера вводится в качестве профилактики распространения коронавируса. Разбираемся, как горожане старшего возраста могут провести это время с пользой для здоровья и куда им обращаться за помощью в случае необходимости.
Вынужденные меры
С 26 марта по 14 апреля в столице вводится ряд новых мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями вроде диабета, а также те, кто перенес инсульт или инфаркт, в указанный период должны будут находиться в самоизоляции. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Таким образом, работодатели обязаны перевести сотрудников старшего возраста в режим удаленной работы, отправить на больничный или предоставить им оплачиваемый отпуск. Кроме того, в течение этих 20 дней пожилых горожан попросили не посещать любые общественные места. А в магазин или аптеку выходить только в случае крайней необходимости.
При этом более молодому поколению следует воздержаться от личного общения с пожилыми родственниками. Дело в том, что можно не чувствовать симптомов болезни, вызываемой коронавирусом, но являться ее носителем. Поэтому родителям, бабушкам и дедушкам пока лучше звонить по телефону или общаться через интернет.
Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи рублей выплатят сразу, еще 2 тысячи рублей – когда окончится домашний режим при условии его ответственного соблюдения.
В столице введен режим повышенной готовности. До 12 апреля включительно перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Также под временным запретом все мероприятия с числом участников более 50 человек. Не работают секции и кружки по программе "Московское долголетие". Кроме того, закрыты на время фитнес-центры, бассейны и аквапарки.
Куда обратиться за помощью
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные жители столицы могут позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения +7 (495) 870-45-09. На помощь им придут соцработники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.
Собянин выступил с обращением к москвичам
Также временно отменяется взимание пени и штрафов при задолженности по оплате услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно. Кроме того, операторы связи не будут отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у тех абонентов, которые находятся в режиме самоизоляции.
Можно ли повысить иммунитет, находясь дома?
Профессор кафедры поликлинической терапии, врач-геронтолог Юрий Конев рассказал Москве 24, что в начале весны иммунная система людей значительно ослаблена. По его словам, в первую очередь это связано с отсутствием в рационе достаточно количества пищевых волокон и витаминов.
"Наши пожилые люди зимой чаще едят рафинированную пищу. Поэтому к концу зимнего сезона наступает еще большее снижение иммунной системы. Этим и опасен этот период. Поэтому нужно потреблять побольше фруктов и овощей, в которых содержатся такие компоненты", – пояснил специалист.
По поводу поездок на дачу Конев пояснил, что за город пожилым людям можно ехать, если дом приспособлен к круглогодичному пользованию.
"Классические дачные домики, как правило, не приспособлены к холодному времени года. Если домик такой, то я бы не советовал ехать на дачу, потому что холодные ночи с заморозками не менее опасны, чем вирусы. Если же утепленный дом, то на дачу сам Бог велел бы поехать", – добавил он.
Кроме того, врач-геронтолог тоже посоветовал более молодому поколению ограничить контакты с пожилыми родственниками, так как "молодежь может переносить инфекцию в скрытой форме".
В свою очередь, врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева отметила, что повысить сопротивляемость организма помогут цитрусовые.
"Лучше пить чай с лимоном и имбирем, а также употреблять цитрусовые, у кого нет аллергии. Но не советую есть чеснок. Нужно иметь организм 20-летнего человека, чтоб его себе позволить, так как он негативно влияет на желудок. Я больше склоняюсь к приему витамина С и сухофруктов", – пояснила собеседница Москвы 24.
Читайте также
Анатолий Федотов, Мария Ефимова