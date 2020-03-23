Эксперты рассказали, как пожилым людям поддержать иммунитет при самоизоляции

Пожилых жителей Москвы и людей, страдающих хроническими заболеваниями, с 26 марта обязали соблюдать домашний режим. Такая мера вводится в качестве профилактики распространения коронавируса. Разбираемся, как горожане старшего возраста могут провести это время с пользой для здоровья и куда им обращаться за помощью в случае необходимости.



Вынужденные меры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 26 марта по 14 апреля в столице вводится ряд новых мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями вроде диабета, а также те, кто перенес инсульт или инфаркт, в указанный период должны будут находиться в самоизоляции. Об этом рассказал Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение – только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться.

Таким образом, работодатели обязаны перевести сотрудников старшего возраста в режим удаленной работы, отправить на больничный или предоставить им оплачиваемый отпуск. Кроме того, в течение этих 20 дней пожилых горожан попросили не посещать любые общественные места. А в магазин или аптеку выходить только в случае крайней необходимости.

При этом более молодому поколению следует воздержаться от личного общения с пожилыми родственниками. Дело в том, что можно не чувствовать симптомов болезни, вызываемой коронавирусом, но являться ее носителем. Поэтому родителям, бабушкам и дедушкам пока лучше звонить по телефону или общаться через интернет.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи рублей выплатят сразу, еще 2 тысячи рублей – когда окончится домашний режим при условии его ответственного соблюдения.

За минувшие сутки в России зарегистрировано более 70 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до 438 человек. В столице введен режим повышенной готовности. До 12 апреля включительно перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Также под временным запретом все мероприятия с числом участников более 50 человек. Не работают секции и кружки по программе "Московское долголетие". Кроме того, закрыты на время фитнес-центры, бассейны и аквапарки.



Куда обратиться за помощью

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные жители столицы могут позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения +7 (495) 870-45-09. На помощь им придут соцработники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

Собянин выступил с обращением к москвичам

Также временно отменяется взимание пени и штрафов при задолженности по оплате услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно. Кроме того, операторы связи не будут отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у тех абонентов, которые находятся в режиме самоизоляции.

Можно ли повысить иммунитет, находясь дома?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Профессор кафедры поликлинической терапии, врач-геронтолог Юрий Конев рассказал Москве 24, что в начале весны иммунная система людей значительно ослаблена. По его словам, в первую очередь это связано с отсутствием в рационе достаточно количества пищевых волокон и витаминов.

"Наши пожилые люди зимой чаще едят рафинированную пищу. Поэтому к концу зимнего сезона наступает еще большее снижение иммунной системы. Этим и опасен этот период. Поэтому нужно потреблять побольше фруктов и овощей, в которых содержатся такие компоненты", – пояснил специалист.





Юрий Конев врач-геронтолог Ничего лучше, чем здоровый образ жизни для поддержания иммунитета, природа пока не придумала. Это рациональное питание, здоровый сон.

По поводу поездок на дачу Конев пояснил, что за город пожилым людям можно ехать, если дом приспособлен к круглогодичному пользованию.

"Классические дачные домики, как правило, не приспособлены к холодному времени года. Если домик такой, то я бы не советовал ехать на дачу, потому что холодные ночи с заморозками не менее опасны, чем вирусы. Если же утепленный дом, то на дачу сам Бог велел бы поехать", – добавил он.

Кроме того, врач-геронтолог тоже посоветовал более молодому поколению ограничить контакты с пожилыми родственниками, так как "молодежь может переносить инфекцию в скрытой форме".

В свою очередь, врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева отметила, что повысить сопротивляемость организма помогут цитрусовые.

"Лучше пить чай с лимоном и имбирем, а также употреблять цитрусовые, у кого нет аллергии. Но не советую есть чеснок. Нужно иметь организм 20-летнего человека, чтоб его себе позволить, так как он негативно влияет на желудок. Я больше склоняюсь к приему витамина С и сухофруктов", – пояснила собеседница Москвы 24.

Анатолий Федотов, Мария Ефимова