В Роскомнадзоре заявили об удалении фейков о коронавирусе из Instagram

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Социальная сеть Instagram выполнила требование об удалении ложной информации о коронавирусе COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Instagram выполнил требование", – заявили в ведомстве.

Ранее специалисты Роскомнадзора заявляли, что требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации не выполнили только две платформы – YouTube и Instagram.

Глава комитета Совета Федерации по конституционную законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее заявил, что рассматривается возможность ужесточения наказания за фейки. Речь идет о мерах вплоть до уголовной ответственности.

Роскомнадзор, в свою очередь, готов блокировать СМИ за распространение ложной информации об эпидемии. Помимо прочего, может применяться санкция в виде лишения лицензии.

