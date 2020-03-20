Роскомнадзор потребовал у "Эха Москвы" и ВК удалить фейки о коронавирусе

13:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе, сообщает пресс-служба ведомства.
Это СМИ "Эхо Москвы", "Говорит Магадан" и сети YouTube, "ВКонтакте" и Instagram. В сообщении говорится, что они распространяли недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сведений, что угрожает общественному порядку и (или) общественной безопасности.
Ведомство направит в правоохранительные органы РФ материалы для дальнейшего рассмотрения вопроса о мерах реагирования.
Ранее в РКН заявили, что готовы к жестким мерам в отношении СМИ за ложную информацию о COVID-19 в РФ, вплоть до лишения лицензии. Там же предупредили об активизации кибермошенничества. Злоумышленники пытаются собирать персональные данные, рассылая ложные рекомендации, якобы отправленные от имени авторитетных организаций вроде ВОЗ.
IT-эксперты тоже призвали к осторожности. Среди советов – установить систему безопасности на свое устройство. Один из специалистов призывает удалять письма от незнакомых отправителей, которые вы не ожидали.
В Group-IB, комментируя вбросы, объяснили, что злоумышленники задействуют ботов в соцсетях и устраивают рассылки в популярных мессенджерах. Это направлено на самую восприимчивую аудиторию – подписчиков детских групп, школьных порталов, женских форумов.
МВД подтвердило рост числа фейковых новостей о коронавирусе. По данным министерства, в соцсетях участились случаи распространения ложных сведений о деятельности полицейских, которые участвуют в реализации мер по предупреждению распространения заболевания.
По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев. Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек, у которых подозревают COVID-19.
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