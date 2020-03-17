Эксперт назвал группу риска в связи с "киберкоронавирусом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов в беседе с Москвой 24 призвал пользователей с подозрением относиться к любым письмам, которые приходят не от тех людей, с которыми вы обычно общаетесь. Эксперт считает, на фоне активизации кибермошенников из-за коронавируса лучше сразу удалять подозрительные сообщения.

Семенов отметил, что спам-сообщения могут маскироваться под все что угодно. Самое распространенное и опасное, по его мнению, – это ссылка, находящаяся в картинке, поскольку такое сообщение не распознается защитными системами. IT-специалист считает, что информация по вирусу COVID-19 вообще не должна распространяться через личные сообщения пользователям, все достоверно расскажут официальные СМИ.





Иван Семенов IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Все, что отклоняется от обычного, то опасно. Просят куда-то перейти, что-то заполнить – это сразу можно считать подозрительным.

По мнению эксперта, первые правила безопасности в Сети – это установить систему безопасности на устройство и следить за своевременным его обновлением. Он отметил, что сейчас опасность представляют не только мошенники, ворующие личные данные, но и вирусные программы, которые научились обходить средства защиты. Семенов приводит в пример Android, эта система больше всех подвержена кибератакам из-за несвоевременного обновления систем. По этой же причине крайне уязвимы Windows 7 и XP, заметил эксперт.

Семенов призвал пользователей избегать любых сообщений с настойчивым призывом совершить те или иные действия на вашем девайсе. Но если соблазн слишком велик, эксперт настоятельно рекомендовал проверять адрес ссылки через поисковик браузера.

Ранее эксперты предупредили россиян об активизации мошенников в интернете, связанных с пандемией коронавируса. Пользователи получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые нужно предпринять во избежание заражения. При нажатии на ссылку человек перенаправляется на фишинговый сайт. Там ему предлагают ввести личные данные, которые в итоге попадают к преступникам.

Кроме того, в социальных сетях злоумышленники распространяли фейковую информацию о масштабах заражения жителей Москвы вирусом COVID-19. Информация была рассчитана на самую восприимчивую аудиторию – подписчиков детских групп, школьных порталов, женских форумов. Роскомнадзор своевременно внес распространяемые в соцсетях фейки о COVID-19 в реестр запрещенной в РФ информации. "ВКонтакте" и Facebook удалили недостоверные сведения о распространении в РФ коронавируса.

Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек. В России заразились 93 человека. С 18 марта до 1 мая временно будет ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.