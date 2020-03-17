Психолог посоветовал москвичам на карантине поддерживать связь с друзьями

09:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителям Москвы, которым пришлось остаться на карантине из-за распространения коронавируса, рекомендуется продолжать общение с друзьями, коллегами. Заведующий отделением психотерапевтической помощи и соцреабилитации ПКБ № 1 имени Алексеева Никита Чернов добавил, что не надо поддаваться панике, передает ТАСС.
По словам медицинского психолога, находясь в изоляции, нужно занимать себя различными делами.
"Человек, если внимательно посмотреть, на протяжении своей жизни несколько раз серьезно заболевает и попадает в похожие ситуации, когда он находится в частично изолированной ситуации, и это не должно быть сильным потрясением", – подчеркнул Чернов.
Он напомнил, что горожанам на карантине требуется поддерживать социальные связи, то есть продолжать общаться с близкими, коллегами по телефону или в соцсетях. Как считает психолог, "изолированные" граждане вряд ли столкнутся с депрессией.
“Также можно и самому оказать поддержку друзьям, которые за вас переживают", – заметил Чернов.
При этом оказавшимся на карантине необходимо планировать распорядок дня, а также заниматься физическими активностями, заключил специалист.
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число зараженных во всем мире – более 167,5 тысячи человек. В России заразились 93 человека. С 18 марта до 1 мая временно будет временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.
В столице введены новые ограничения из-за новых случаев заражения коронавирусом. Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно. В образовательных учреждениях детей переводят на домашнее обучение до специального распоряжения.
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