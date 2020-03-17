Роскомнадзор предупредил об активизации кибермошенничества из-за коронавируса

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Роскомнадзор рассказал об активизации кибермошенничества вследствие распространения коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что злоумышленники пытаются собирать персональные данные о гражданах РФ. Они рассылают сообщения с ложными рекомендациями, якобы отправленные от имени авторитетных организаций типа Всемирной организации здравоохранения.

"Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию. Украденные данные используются для рассылки спама, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации", – отметили в пресс-службе.

В связи с этим в Роскомнадзоре призвали доверять только данным органов власти и официальным СМИ. Кроме того, граждан предупредили об опасности, которые таят в себе ссылки и вложения, присланные в подобных сообщениях.

"Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения. Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса", – сообщили в пресс-службе.

Ранее об активизации интернет-мошенников во время угрозы распространения коронавируса рассказали эксперты в области информационных технологий. Они также призвали быть бдительными с письмами, в которых упоминается тема коронавируса.

Также социальные сети "ВКонтакте" и Facebook удалили недостоверную информацию, касающуюся распространения коронавируса в России. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин напомнил, что за дистрибуцию ложной информации предусматривается наказание в соответствии с российским законодательством.