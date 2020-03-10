В Госдуме оценили предложение о штрафах для соцсетей за противоправный контент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы прокомментировали Москве 24 предложение рабочей группы комитета Совета Федерации об оборотных штрафах для соцсетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что поддерживает стремление возложить ответственность за чистоту информации и контента на сами интернет-площадки, вне зависимости от их происхождения.





Сергей Боярский первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Никаких сил государственных регуляторов не хватит, чтобы отследить и оперативно отреагировать на то количество сообщений, появляющихся групп, зеркал, ботов и так далее. Это все должны делать сами производители, у них исходные коды их цифровых структур, они обладают финансовыми ресурсами, так как зарабатывают на пользователях сервисов.

При этом, по его словам, в законопроекте не должно быть признаков цензуры в социальных сетях, "чтобы это не сказалось на свободе слова и мысли".

"Но свобода вседозволенности и преступное распространение недостоверных сведений, запрещенного контента недопустимо. Что касается порнофильмов с участием детей, живодерского контента, призывов к экстремизму и к расправе над определенными группами лиц по расовому признаку – все это нужно блокировать", – подчеркнул Боярский.

В свою очередь, председатель думского комитета Михаил Хинштейн в разговоре с Москвой 24 добавил, что нужно сначала изучить "четко сформированное предложение" от рабочей группы Совфеда, так как на сегодняшний день "по законодательству и так запрещено распространение такого контента, как детская порнография и пропаганда наркотиков".

Ранее рабочая группа комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре вместе с Лигой безопасного интернета (ЛБИ) начала разработку законопроекта об оборотных штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента. Предполагается, что такая инициатива, в частности, защитит детей от пропаганды наркомании и экстремизма в интернете.

А социальные сети "ВКонтакте" и Facebook по решению Генпрокуратуры удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса. Прокуроры признали, что в материалах содержится информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Роскомнадзор также ограничивает доступ к ресурсам, распространяющим фейковые новости о коронавирусной инфекции в РФ.