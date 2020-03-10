В Госдуме оценили предложение о штрафах для соцсетей за противоправный контент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутаты Госдумы прокомментировали Москве 24 предложение рабочей группы комитета Совета Федерации об оборотных штрафах для соцсетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что поддерживает стремление возложить ответственность за чистоту информации и контента на сами интернет-площадки, вне зависимости от их происхождения.
При этом, по его словам, в законопроекте не должно быть признаков цензуры в социальных сетях, "чтобы это не сказалось на свободе слова и мысли".
"Но свобода вседозволенности и преступное распространение недостоверных сведений, запрещенного контента недопустимо. Что касается порнофильмов с участием детей, живодерского контента, призывов к экстремизму и к расправе над определенными группами лиц по расовому признаку – все это нужно блокировать", – подчеркнул Боярский.
В свою очередь, председатель думского комитета Михаил Хинштейн в разговоре с Москвой 24 добавил, что нужно сначала изучить "четко сформированное предложение" от рабочей группы Совфеда, так как на сегодняшний день "по законодательству и так запрещено распространение такого контента, как детская порнография и пропаганда наркотиков".
Ранее рабочая группа комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре вместе с Лигой безопасного интернета (ЛБИ) начала разработку законопроекта об оборотных штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента. Предполагается, что такая инициатива, в частности, защитит детей от пропаганды наркомании и экстремизма в интернете.
А социальные сети "ВКонтакте" и Facebook по решению Генпрокуратуры удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса. Прокуроры признали, что в материалах содержится информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Роскомнадзор также ограничивает доступ к ресурсам, распространяющим фейковые новости о коронавирусной инфекции в РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: