Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter

16:05
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Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, сообщает пресс-служба ведомства. Сумма штрафа может составить от одного до шести миллионов рублей.
Уточняется, что компании не предоставили в установленный срок сведения о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В надзорном ведомстве напомнили, что это предусмотрено законом "О персональных данных".
Протокол составили в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание не явился – копию протокола направят в адрес компании в течение трех дней.
В декабре прошлого года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей согласно принятому закону.
Ранее Twitter и Facebook были оштрафованы мировым судом на 3000 рублей: каждая за то, что не предоставили необходимые сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.
В январе прошлого года Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter из-за непредоставления информации о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Предоставленные ответы управляющих соцсетями компаний на требования подтвердить локализацию были формальными. В заявлениях руководства организаций не было конкретики о фактическом исполнении законов сейчас и в будущем. Чуть ранее Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян.
Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.
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