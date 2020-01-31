Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter

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Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, сообщает пресс-служба ведомства. Сумма штрафа может составить от одного до шести миллионов рублей.

Уточняется, что компании не предоставили в установленный срок сведения о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В надзорном ведомстве напомнили, что это предусмотрено законом "О персональных данных".

Протокол составили в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание не явился – копию протокола направят в адрес компании в течение трех дней.

В декабре прошлого года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей согласно принятому закону.

Ранее Twitter и Facebook были оштрафованы мировым судом на 3000 рублей: каждая за то, что не предоставили необходимые сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.

В январе прошлого года Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter из-за непредоставления информации о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Предоставленные ответы управляющих соцсетями компаний на требования подтвердить локализацию были формальными. В заявлениях руководства организаций не было конкретики о фактическом исполнении законов сейчас и в будущем. Чуть ранее Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян.

Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.