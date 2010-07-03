Tinder внесли в реестр распространителей информации

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Приложение для знакомств Tinder внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Необходимые для этого документы администрация приложения направила в Роскомнадзор.

"Мы вносим в реестр ОРИ по запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающих государственную безопасность, это законодательный механизм. Они (органы безопасности) по тем контактам, которые содержатся в реестре, взаимодействуют напрямую", – цитирует Агентство "Москва" пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Согласно российскому законодательству, ресурсы, внесенные в реестр ОРИ, должны хранить переписку пользователей в течение шести месяцев и предоставлять данные по требованию специальных служб. На данный момент в реестре содержатся сведения о 175 сайтах. Если ресурсы отказываются принять условия регулятора, то их могут заблокировать на территории РФ.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что "аналогичным образом должны поступить все международные коммуникационные сервисы". Он отметил, что российские законы "обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции".

