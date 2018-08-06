Хакер получил данные об истребителе F-35 через Tinder военнослужащей

6 августа, 10:01
Фото: depositphotos/Mactrunk
Неизвестный взломал страничку военнослужащей королевских военно-воздушных сил Великобритании в приложении для знакомств Tinder. Хакер использовал аккаунт военнослужащей, чтобы связаться с ее сослуживцами и получить у них данные по приобретению американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
По словам представителя ВВС Соединенного Королевства, данные об истребителях попали к третьему лицу, однако информации было не много.
Ранее сообщалось, что в интернете появились первые скриншоты сервиса онлайн-знакомств социальной сети Facebook. В настоящее время сервис тестируют сотрудники компании. По окончании всех проверок приложение откроют для всех пользователей. Компания решила отказаться от системы, которая используется в приложении Tinder. Разработчики планируют создать сервис с собственным уникальным функционалом, ориентированным на серьезные отношения.
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