В Сети появились первые скриншоты сервиса знакомств Facebook

Фото: techcrunch.com

В интернете появились первые скриншоты сервиса онлайн-знакомств социальной сети Facebook. Снимки опубликовал портал TechCrunch.

По данным издания, в настоящее время сервис тестируют сотрудники Facebook. По окончании всех проверок приложение откроют для всех пользователей.

Как рассказал порталу эксперт мобильных платформ Джейн Манчун, компания решила отказаться от системы, которая используется в популярном приложении Tinder. Разработчики планируют создать сервис с собственным уникальным функционалом, ориентированным на серьезные отношения.

Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 3 августа 2018 г.



Приложение будет работать в закрытом режиме.

Facebook анонсировал сервис знакомств весной 2018 года. Как тогда рассказал глава компании Марк Цукерберг, приложение позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания. По его словам, сервис поможет построить настоящие отношения, а не "просто интрижку".

Отмечалось, что сервис предложит кандидатов не из числа их друзей. Чтобы получить доступ к сервису, нужно будет заполнить специальную анкету, недоступную знакомым.

Ранее в июне Facebook также начал тестирование проекта, который позволяет администраторам групп взимать с пользователей плату за доступ к эксклюзивному контенту.

Цена за пользование сервисом будет варьироваться от 4,99 до 29,99 доллара в месяц. В группах, посвященных поступлению в вузы, подписка будет стоит 30 долларов, а в группах, посвященных здоровому питанию – 10 долларов. В этих случаях пользователям придется платить за возможность получить советы экспертов.