В Сети появились первые скриншоты сервиса знакомств Facebook

В интернете появились первые скриншоты сервиса онлайн-знакомств социальной сети Facebook. Снимки опубликовал портал TechCrunch.

По данным издания, в настоящее время сервис тестируют сотрудники Facebook. По окончании всех проверок приложение откроют для всех пользователей.

Как рассказал порталу эксперт мобильных платформ Джейн Манчун, компания решила отказаться от системы, которая используется в популярном приложении Tinder. Разработчики планируют создать сервис с собственным уникальным функционалом, ориентированным на серьезные отношения.

Facebook is internally testing Facebook Dating.



