Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 19:10

Спорт

Путин наградил победителей Паралимпиады орденами Дружбы

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Владимир Путин наградил орденами Дружбы российских спортсменов – победителей Паралимпийских игр в Италии. Торжественная церемония прошла в Кремле.

За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность ордена поучили лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, а также ведущий спортсмен Сергей Синякин.

Кроме того, государственными наградами были отмечены их тренеры. Орден Александра Невского получила старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Орденами Дружбы награждены старший тренер сборной по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров и тренер Алексей Турбин.

Кроме того, старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексею Кобелеву вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством I степени".

Глава государства объявил благодарность и спортсменам Филиппу Шеббо Монзеру и Дмитрию Фадееву, которые на Олимпиаде приняли участие в соревнованиях по парасноуборду, а также их тренерам Андрею Строкину, Павлу Рожкову, Евгению Пронашко и Ольге Семеновой.

В ходе церемонии Путин назвал паралимпийцев героями, которые слагают историю отечественного спорта. Отметил он и тренеров, благодаря которым россияне показали отличные результаты в ходе Олимпиады. По его словам, они смогли подготовить спортсменов в условиях жестких санкций и ограничений.

Именно благодаря паралимпийцам российские болельщики смогли впервые за 12 лет вновь увидеть на соревнованиях национальный флаг и услышать гимн своей страны, подчеркнул Путин. Он добавил, что за успехами спортсменов следили миллионы граждан, которые зарядились их целеустремленностью

"Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху – великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям", – обратился президент к спортсменам.

Он поблагодарил их за мастерство, трудолюбие и упорство, а также пожелал новых побед.

Российская сборная заняла 3-е место в медальном зачете Паралимпийских игр в Италии. На счету атлетов из России 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.

Страну на Играх представляли 6 спортсменов – горнолыжники Ворончихина и Бугаев, лыжники Голубков и Багиян, сноубордисты Фадеев и Шеббо. Они выступили под национальной символикой впервые за последние 12 лет.

Читайте также


властьспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика