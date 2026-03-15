Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Италии, передает ТАСС.

Российские спортсмены выиграли восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Первое место в медальном зачете заняла китайская сборная (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых), а второе – американская (12 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых). При этом на Играх будут разыграны еще две золотые медали.

Всего в Паралимпиаде участвовали шесть российских атлетов. Они выступили с национальной символикой впервые за 12 лет.

При этом решение о допуске россиян к указанным соревнованиями пытались торпедировать, сказал ранее посол России в Риме Алексей Парамонов.

По его словам, итальянское правительство потребовало, чтобы российские и белорусские спортсмены переоделись в нейтральные одежды. После этого российская сторона напомнила об обязанности Италии соблюдать приличия и принципы олимпийского движения.