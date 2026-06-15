Депздрав Москвы опроверг сообщения об ударе молнии в школьника в Северном Бутове

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Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что молния ударила в школьника в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщили, что инцидент произошел во время грозы на юго-западе столицы. Молния якобы ударила рядом с 12-летним мальчиком, в связи с чем ему понадобилась помощь медиков.

В департаменте уточнили, что медицинская бригада скорой помощи осмотрела ребенка. Его состояние оценивается как стабильное, в госпитализации он не нуждался. При этом предварительное предположение об ударе молнии не подтвердилось.

Ранее в Краснодаре 45-летний мужчина погиб в результате удара молнии. Инцидент произошел на Ростовском шоссе. Полиция начала проверку по факту случившегося.

