Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 17:12

Происшествия

Депздрав Москвы опроверг сообщения об ударе молнии в школьника в Северном Бутове

Фото: depositphotos/dleindecdp

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что молния ударила в школьника в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщили, что инцидент произошел во время грозы на юго-западе столицы. Молния якобы ударила рядом с 12-летним мальчиком, в связи с чем ему понадобилась помощь медиков.

В департаменте уточнили, что медицинская бригада скорой помощи осмотрела ребенка. Его состояние оценивается как стабильное, в госпитализации он не нуждался. При этом предварительное предположение об ударе молнии не подтвердилось.

Ранее в Краснодаре 45-летний мужчина погиб в результате удара молнии. Инцидент произошел на Ростовском шоссе. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Читайте также


происшествиягород

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика