15 июня, 17:12Происшествия
Депздрав Москвы опроверг сообщения об ударе молнии в школьника в Северном Бутове
Фото: depositphotos/dleindecdp
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что молния ударила в школьника в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее ряд СМИ сообщили, что инцидент произошел во время грозы на юго-западе столицы. Молния якобы ударила рядом с 12-летним мальчиком, в связи с чем ему понадобилась помощь медиков.
В департаменте уточнили, что медицинская бригада скорой помощи осмотрела ребенка. Его состояние оценивается как стабильное, в госпитализации он не нуждался. При этом предварительное предположение об ударе молнии не подтвердилось.
Ранее в Краснодаре 45-летний мужчина погиб в результате удара молнии. Инцидент произошел на Ростовском шоссе. Полиция начала проверку по факту случившегося.