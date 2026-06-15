Экономист Масленников: ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта

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Ключевая ставка Центробанка России может быть снижена на 0,25 или 0,5 процентного пункта на заседании 19 июня. Но однозначные прогнозы пока делать сложно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"Существует достаточно широкий разброс вероятностей. Однозначные выводы делать сложно: нужно посмотреть, как будет складываться динамика инфляции", – указал эксперт.

По его словам, 17 июня станут известны данные по инфляционным ожиданиям населения, а также результаты ежемесячного опроса мониторинга предприятий, который проводит ЦБ для понимания состояния деловой активности граждан. Только с учетом этих сведений будет принято окончательное решение о снижении ставки.

"Снижение инфляции происходит достаточно неустойчиво. Недельный шаг уже под 0,2%, годовая начала расти и сейчас составляет 5,5%. Начался разворот в динамике цен на сезонные овощи, при этом есть рост стоимости бензина", – объяснил Масленников.

Внешние факторы замедления инфляции, которые подпитывались высокой ценой нефти и улучшением ситуации с торговым платежным балансом, практически исчерпаны. Стоимость нефти марки Brent, по данным на 15 июня, достигла 83 долларов за баррель. Но если 19 июня США и Иран подпишут мирное соглашение, то стоимость нефти может снизиться ближе к 70 долларам, что не очень выгодно России.

"Бюджетные риски остаются достаточно высокими, поскольку никаких новых параметров корректировки на 2026 год Минфин пока не предъявил и вряд ли представит их до конца недели", – добавил специалист.

Таким образом, Центробанку придется быть крайне осторожным в своем решении и достаточно сдержанным. Пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется, но оно не расширилось.

Поэтому в текущей ситуации, чтобы не ухудшать состояние деловой активности и поддержать его, выглядит наиболее вероятным снижение ставки на 0,25 процентных пункта, объяснил Масленников. При этом он допустил снижение ставки на 0,5 процентных пункта при условии, что инфляционные ожидания не вырастут, а деловой климат станет лучше.

"Выбор, я думаю, будет между этими двумя опциями. Снижать на целый процентный пункт сейчас крайне рискованно", – резюмировал он.

Ранее в Госдуме предположили, что уровень ключевой ставки может составить 13% годовых уже к концу лета 2026 года.

В апреле ЦБ снизил показатель на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили тогда в регуляторе, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохранялся в пределах 4–5% в годовом исчислении.

