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15 июня, 21:56

Происшествия

Подозреваемого в смертельном ДТП в Одинцове заключили под стражу

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В Одинцове заключили под стражу водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП с маршруткой. Об этом сообщила прокуратура Московской области в мессенджере MAX.

"С учетом позиции представителя Одинцовской городской прокуратуры суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Авария с участием маршрутки и грузовика произошла на 2-м километре Луцинского шоссе 13 июня. Предварительно, водитель, управлявший грузовым автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

В результате 2 человека погибли, еще 21 пострадал. Состояние 6 из них оценивалось как тяжелое. В отношении водителя грузового автомобиля было возбуждено уголовное дело.

Число ДТП со скрывшимися водителями выросло почти на 7% в России

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