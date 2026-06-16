Press TV: пять судов прошли через международные воды после снятия блокады США

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Пять иранских кораблей прошли через международные воды на фоне снятия морской блокады США. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на источники.

Речь идет о трех нефтяных танкерах и двух кораблях с иранскими товарами первой необходимости. Они беспрепятственно прошли через международные воды.

Президент США Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США после заключения мирного соглашения с Ираном, которое состоялось 14 июня. Обе стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан.

В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном. Однако Исламская Республика подчеркнула, что будет внимательно следить за действиями США. Официальная церемония подписания соглашения пройдет 19-го числа в Швейцарии.