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15 июня, 23:25

Происшествия

Жительницу Москвы и ее собаку спасли благодаря открыткам в домовом чате

Фото: МАХ/"Спасатели СпасРезерв"

В Москве соседи спасли женщину и ее собаку, заметив, что та перестала присылать открытки в домовой чат. О происшествии сообщили в канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" в мессенджере МАХ.

Хозяйка маленькой собаки каждый день отправляла в чат дома различные открытки, однако в один из дней ее соседи не увидели от нее сообщений. Жильцы забеспокоились и решили проведать соседку, но та не отвечала на звонки в дверь.

Тогда соседи обратились к участковому, который разыскал сестру женщины в Белоруссии. Та, в свою очередь, попросила приехать дальнюю родственницу. Они убедились, что машина женщины стоит у подъезда, после чего было решено вызвать спасателей.

Специалисты вошли в окно квартиры и обнаружили хозяйку – ее госпитализировали в больницу. Тогда спасатели не заметили маленькую собаку женщины по кличке Тимоша, и заперли квартиру после ухода. Спустя сутки соседи услышали громкий лай собаки и принялись спасать ее.

Из Белоруссии прилетела сестра женщины, которая вновь обратилась к участковому. Тот дал добро на проникновение в квартиру, после чего спасатели вновь зашли в окно по трехколенной лестнице. Они нашли Тимошу и передали его соседке, пока хозяйка окончательно не выздоровеет.

Ранее специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли девочку, которую укусила гадюка. Ребенка доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии – отмечались спутанность сознания, сильный отек кисти и болезненность при пальпации.

Работники Мособлпожспаса также спасли трех человек в Подмосковье, которые потеряли сознание из-за краски. В СНТ "Капань" Одинцовского округа 66-летний хозяин дома решил покрасить подвал. Во время работы ему стало плохо, это заметил его 55-летний друг и спустился, чтобы помочь. В этот момент он сам потерял сознание и упал рядом.

Ребенка в Москве госпитализировали после опытов с самодельной хлопушкой

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