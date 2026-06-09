В Подмосковье спасли трех человек, потерявших сознание из-за краски

Фото: MAX/"ГКУ МО Мособлпожспас"

Работники Мособлпожспаса спасли трех человек в Подмосковье, которые потеряли сознание из-за краски, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СНТ "Капань" Одинцовского округа 66-летний хозяин дома решил покрасить подвал. Во время работы ему стало плохо, это заметил его 55-летний друг и спустился, чтобы помочь. В этот момент он сам потерял сознание и упал рядом.

Супруга хозяина дома решила помочь им и тоже спустилась в подвал, но в итоге также потеряла сознание. Это увидел сын пары. Он понял, что не сможет выручить родителей и друга, поэтому самостоятельно и обратился в единую службу спасения.

Спасатели, которые использовали средства защиты, надели на пострадавших кислородные маски, а затем вынесли их на улицу, где передали врачам. По предварительным данным, в подвале скопились отравляющие химические вещества, что и стало причиной инцидента.

Ранее в Казани двухлетний мальчик залез в барабан стиральной машины, но не смог выбраться самостоятельно. На место прибыли специалисты зонального поисково-спасательного отряда № 2 Поисково-спасательной службы Татарстана, которые помогли ему. В результате ребенок не пострадал.

