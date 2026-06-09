Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 12:33

Происшествия

В Подмосковье спасли трех человек, потерявших сознание из-за краски

Фото: MAX/"ГКУ МО Мособлпожспас"

Работники Мособлпожспаса спасли трех человек в Подмосковье, которые потеряли сознание из-за краски, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СНТ "Капань" Одинцовского округа 66-летний хозяин дома решил покрасить подвал. Во время работы ему стало плохо, это заметил его 55-летний друг и спустился, чтобы помочь. В этот момент он сам потерял сознание и упал рядом.

Супруга хозяина дома решила помочь им и тоже спустилась в подвал, но в итоге также потеряла сознание. Это увидел сын пары. Он понял, что не сможет выручить родителей и друга, поэтому самостоятельно и обратился в единую службу спасения.

Спасатели, которые использовали средства защиты, надели на пострадавших кислородные маски, а затем вынесли их на улицу, где передали врачам. По предварительным данным, в подвале скопились отравляющие химические вещества, что и стало причиной инцидента.

Ранее в Казани двухлетний мальчик залез в барабан стиральной машины, но не смог выбраться самостоятельно. На место прибыли специалисты зонального поисково-спасательного отряда № 2 Поисково-спасательной службы Татарстана, которые помогли ему. В результате ребенок не пострадал.

Читайте также


происшествия

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика