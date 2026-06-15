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15 июня, 16:39

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Трамп: суда возобновляют движение по Ормузскому проливу

Суда начали возобновлять движение по Ормузскому проливу – Трамп

Фото: whitehouse.gov

Суда, многие из которых везут нефть, направились к выходу из Ормузского пролива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

"Они двигаются по южному "шоссе", которое совершенно безопасно и чисто", – добавил глава Белого дома, напомнив, что есть и другие маршруты для продвижения судов.

Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США после заключения мирного соглашения с Ираном, которое состоялось 14 июня. Обе стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан.

В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном. Однако Исламская Республика продолжает относиться с недоверием к США и будет внимательно следить за их действиями. Официальная церемония подписания соглашения пройдет 19 июня в Швейцарии.

Трамп заявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады

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