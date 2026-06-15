Набиуллина примет участие в пресс-конференции ЦБ по ключевой ставке

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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, сообщила пресс-служба регулятора.

Мероприятие состоится 19 июня в 15:00. В пресс-конференции, помимо Набиуллиной, примет участие и зампред Банка России Алексей Заботкин.

Глава ЦБ ранее пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и еще ряд мероприятий из-за больничного. Некоторые эксперты предположили, что долгое отсутствие Набиуллиной на публике и затянувшийся больничный могут быть сигналом о скорых переменах в ее карьере.

В это же время представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что больничный главы Центробанка не должен быть поводом для теорий заговора.

