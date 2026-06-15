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Нидерланды тестируют сценарий по размещению лагеря для российских военнопленных в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Гааге.

Уточняется, что сценарий учений по размещению лагеря военнопленных предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры "вдали от линии боевого соприкосновения". Как уточнила газета Algemeen Dagblad, лагерь рассчитан на размещение до 2 тысяч военнопленных. Дипломаты назвали это "кощунством".



"Нескончаемые антироссийские инициативы властей королевства, которые с каждым днем приобретают все более гротескные формы, создают впечатление, что терпение Москвы испытывается намеренно, а градус абсурда доводится до совершенно немыслимого уровня", – указали в посольстве.

Там напомнили, что у России исторически есть опыт освобождения лагерей в Европе и спасения узников от нацистов. Дипломаты указали, что при развязывании Европой войны против РФ лагеря для пленных точно не пригодятся.

Ранее командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн заявлял, что НАТО будет бить по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с Россией. Он обращал внимание, что Калининград окружен странами – членами Североатлантического альянса, а в Петербурге находятся ключевые военно-морские объекты. Также среди основных целей на российской территории, по его словам, Кольский полуостров и Черное море.

