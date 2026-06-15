Пилот паралета погиб в результате крушения в Хакасии

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Паралет (сверхлегкий летательный аппарат. – Прим. ред.) потерпел крушение в Хакасии. В результате погиб пилот, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, падение произошло вблизи населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района. В результате случившегося также получил травмы пассажир паралета. Он находится в тяжелом состоянии.

Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований воздушного законодательства. Правоохранители также установят причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Иркутской области произошло крушение сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. Самолет упал во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта.

Экипаж был найден местными жителями. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, все живы. По предварительным данным, они успели катапультироваться.