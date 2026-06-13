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13 июня, 13:03

Происшествия

Пять человек погибли при крушении Ан-32 ВВС Индии в Ассаме

Фото: x.com/EngineerNGR

Пять военных ВВС Индии погибли в результате крушения самолета Ан-32 на авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС Индии.

По данным военных, в авиакатастрофе выжил один из пилотов. Он госпитализирован.

О случившемся стало известно 13 июня. Для расследования причин крушения создали комиссию. Согласно информации СМИ, после падения на базе ВВС в Джорхате самолет загорелся.

Ранее самолет с командой по пиклболу потерпел крушение в США. Игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в Нью-Браунфелсе. Крушение произошло в городе Уимберли.

В результате никто не выжил: скончались сам пилот и еще четверо пассажиров. Из-за произошедшего турнир был отменен.

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