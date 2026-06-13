13 июня, 11:26Происшествия
Самолет Ан-32 потерпел крушение на северо-востоке Индии
Фото: x.com/EngineerNGR
Самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны. Об этом сообщается в соцсети Х ВВС.
Для расследования причин крушения уже создают комиссию.
По данным телеканала NDTV, после падения на базе ВВС в Джорхате самолет загорелся. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
Ранее самолет с командой по пиклболу потерпел крушение в США. Игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в Нью-Браунфелсе. Крушение произошло в городе Уимберли.
В результате никто не выжил: скончались сам пилот и еще четверо пассажиров. Из-за произошедшего турнир был отменен.