Самолет Ан-32 потерпел крушение на северо-востоке Индии

Фото: x.com/EngineerNGR

Самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны. Об этом сообщается в соцсети Х ВВС.

Для расследования причин крушения уже создают комиссию.

По данным телеканала NDTV, после падения на базе ВВС в Джорхате самолет загорелся. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее самолет с командой по пиклболу потерпел крушение в США. Игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в Нью-Браунфелсе. Крушение произошло в городе Уимберли.

В результате никто не выжил: скончались сам пилот и еще четверо пассажиров. Из-за произошедшего турнир был отменен.

