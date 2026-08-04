Заселяться с помощью MAX можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах

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Россияне могут заселяться с помощью мессенджера MAX уже почти в 200 отелей в 40 регионах России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что для этого не понадобятся документы. По словам Мишустина, правительство ведет системную работу по устранению административных барьеров в сфере туризма. В 2026 году был запущен ряд инициатив, направленных на упрощение заселения в отель.

"Раньше для россиян это можно было сделать только по паспорту. Теперь – по военному билету, водительскому удостоверению, загранпаспорту", – отметил Мишустин.

Ранее столичная гостиница "Вега" в Измайлово первой в России прошла сертификацию по стандарту "Зеленый отель". Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество – Туризм" подтвердили, что объект внедрил системный подход к устойчивому развитию.