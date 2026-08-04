Кабмин дополнительно выделил 3 млрд руб на летний отдых детей участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство дополнительно направило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников спецоперации, из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании по развитию туризма.

Средства позволят отправить на каникулы к морю 40 тысяч ребят. Они поедут в детские оздоровительные организации Краснодарского края.

"Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом", – подчеркнул премьер-министр.

Мишустин также отметил, что в России разработаны различные программы детского и молодежного туризма. По его словам, их главная особенность – стремление помочь ребятам лучше узнать страну, получить новые знания, расширить круг общения и найти профессиональные ориентиры.

Ранее Владимир Путин поручил спецслужбам и силовым ведомствам усилить безопасность детских мест отдыха, в том числе лагерей, в период каникул. Президент обратил внимание на усиление антитеррористической безопасности, а также безопасности в целом.