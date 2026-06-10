PTV: военный вертолет Ми-17 разбился в пакистанской зоне Кашмира

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Вертолет Ми-17 Вооруженных сил (ВС) Пакистана разбился в пакистанской части территории Джамму и Кашмир, сообщил государственный телеканал PTV.

Инцидент произошел неподалеку от города Музаффарабада. По данным телеканала, все члены экипажа погибли.

Причиной случившегося могла стать техническая неисправность. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана следственная комиссия.

Ранее вертолет разбился в окрестностях города Оукхэмптон в Англии. Летательный аппарат упал в поле на территории деревни Сортон-Даун. Количество людей, находившихся на борту, не уточнялось.

До этого небольшой самолет разбился в американском штате Аризона. Воздушное судно марки Piper PA-32 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвалось. В результате инцидента погибли 2 человека, находившихся на борту.