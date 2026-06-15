РЖД открыли приостановленные ранее продажи билетов на сентябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Российские железные дороги (РЖД) открыли приостановленные ранее продажи билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Открыта продажа билетов <…>, приостановленная ранее в связи с корректировкой графика движения в сентябре 2026 года. Билеты постепенно вводятся в продажу", – говорится в сообщении.

Гражданам рекомендовали следить за обновлениями на сайте и в приложении "РЖД Пассажирам".

15 июня компания приостановила продажи билетов на ряд поездов дальнего следования из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Отмечалось, что это коснется в том числе некоторых составов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

