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02 июня, 09:58

Транспорт

Умные переходы появятся на станциях Уваровка и Бородино МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Умные пешеходные переходы появятся на станциях Уваровка и Бородино Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Проект реализуется МЖД совместно с администрацией Можайского муниципального округа. Новые переходы будут оборудованы накопительными площадками S-образной формы, которые позволят человеку сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от состава.

Для повышения бдительности граждан на переходах установят гобопроекторы, которые будут транслировать предупреждающие изображения на асфальт, а также камеры видеофиксации для контроля нарушений. Дополнительное освещение сделает безопасным пересечение путей в темное время суток.

В данный момент на объектах завершили асфальтировку подходов к зонам накопления и нанесли разметку в местах, где будут дополнительное освещение и знаки. На следующем этапе начнется монтаж ограждений вдоль путей и обустройство накопительных площадок.

Более того, будут уложены противоскользящие резинокордовые настилы, которые повышают безопасность в дождь и гололед. Работы планируется завершить до конца лета.

Ранее Сергей Собянин рассказал о начале строительства подземного пешеходного перехода между Тимирязевским районом и Марфино. Объект свяжет Локомотивный и Гостиничный проезды, а также улицу Комдива Орлова. Протяженность перехода будет более 80 метров, для удобства пассажиров сделают два лестничных схода, оборудованных лифтами.

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