Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменили до 14 июня

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

График движения ряда поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменен с 18 мая до 14 июня. Об этом предупредила пресс-служба компании.

Корректировки связаны с ремонтными работами на перегоне Угловка – Алешинка Октябрьской железной дороги, которая соединяется со столичной магистралью на станции Александров и играет важную роль в пропуске пассажирских поездов в Москву и обратно.

В связи с этим в расписание пригородных электричек были внесены изменения. В частности, у некоторых составов сократилось количество остановок, а также поменялось время отправления и прибытия.

Еще часть поездов, курсирующих между Москвой, Софрино, Монино, Сергиевым Посадом и Пушкино, были временно исключены из расписания. Однако для поддержания транспортной доступности МЖД назначила дополнительные составы на рейсах Монино – Москва, Сергиев-Посад – Москва и в обратном направлении.

В пресс-службе призвали пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с новым графиком.

Об еще одной корректировке, касаемой наземного транспорта Москвы в четырех округах, ранее предупреждал Дептранс. С 16 мая изменились 15 маршрутов, часть из которых обновили благодаря новым контрактам с коммерческими перевозчиками.

Например, вместо маршрута 380 заработал новый районный маршрут 540. Там на смену автобусам малого класса пришли современные электробусы.