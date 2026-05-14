Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 10:39

Транспорт

В четырех округах Москвы изменятся 15 маршрутов наземного транспорта с 16 мая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 16 мая в четырех округах Москвы скорректируют работу наземного транспорта. Изменения затронут 15 маршрутов, часть из которых обновят благодаря новым контрактам с коммерческими перевозчиками. Об этом сообщает в МАХ столичный Дептранс.

Вместо маршрута 380 заработает новый районный маршрут 540, на смену автобусам малого класса придут современные электробусы. Маршрут продлили до станции метро "Окружная", а после завершения строительства на Поморской улице автобусы будут заезжать и к станции Дегунино МЦД-1.

Новый социальный маршрут с632 заменит 372. После остановки у метро "Преображенская площадь" автобусы пойдут до ПКБ № 4 имени П. Б. Ганнушкина. Социальные маршруты 360 и 567 объединят в районный маршрут 675. Из Рогожского поселка транспорт проследует по Рабочей улице до завода "Красный путь" вместо метро "Таганская" с заездом к станциям Серп и Молот МЦД-2 и МЦД-4.

1 из 6

Вместо маршрута т53 заработает социальный маршрут 643. После улицы Александра Солженицына автобусы пойдут через разворот на Таганской площади, по Таганской улице и Товарищескому переулку вместо улиц Земляной Вал и Николоямской. С 17 мая районный маршрут 533 возобновит движение до станции метро "ВДНХ" после завершения строительных работ.

Кроме того, в Северо-Восточном округе из-за закрытия Останкинского путепровода магистральный маршрут м53 разделят на два участка – м53а и м53к. Районные маршруты 511, 538 и ночной н6 пустят по соседним улицам, маршрут 524 проследует только до Калибровской улицы, а социальный маршрут 539 временно работать не будет.

На время строительства Бирюлевской линии метро маршруты м88, м89 и 826 объедут зону работ по параллельным улицам в районе станции Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления МЖД.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы поездки пассажиров становились еще более комфортными и безопасными", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2026 году парк пригородных маршрутов Москвы пополнится 233 современными автобусами российского производства. Техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Сегодня в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около 2 тысяч таких машин.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика