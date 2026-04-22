Мострансавто приступило к испытаниям нового автобуса ПАЗ CityMax-8

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Мероприятия проводятся в межрайонном автотранспортном предприятии (МАП) №10 города Королева, сообщила пресс-служба перевозчика.

ПАЗ 320210 CityMax-8 обслуживает маршрут № 44 "Станция "Пушкино" – Королев (проспект Космонавтов)". Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев. В рамках испытаний эксперты планируют оценить работу транспорта в реальных условиях.

Данная модель представляет собой современный низкопольный автобус среднего класса длиной около 8 метров и вмещающий до 32 пассажиров. Компактные размеры техники делают ее идеальной для городских и пригородных маршрутов.

Всего в салоне предусмотрены 24 посадочных места, включая специально оборудованные для маломобильных граждан и пассажиров с инвалидными колясками. Также там есть место для водителя и члена экипажа.

Автобус оснащен современным дизельным двигателем, соответствующим высоким экологическим стандартам Euro-5, системой кондиционирования и отопления, обеспечивающих комфорт пассажиров в любое время года.

Безопасность движения гарантируется тормозной системой с ABS и дисковыми тормозами на всех колесах. Максимальная скорость автобуса составляет оптимальные для городских и пригородных перевозок 90 километров в час.

"ПАЗ CityMax-8 демонстрирует хороший баланс между компактностью, вместимостью и комфортом. Шестимесячные испытания в реальных условиях эксплуатации покажут, насколько эта модель подходит для наших маршрутов", – добавили в Мострансавто.

Параллельно с этим предприятие продолжает тестирование зарядных станций с пантографом инвертированного типа для городского электротранспорта. Для тестов на крыше электробуса поколения А5 обычное токозарядное устройство заменили на контактные рельсы, а на зарядной мачте вместо токопередающего устройства установили пантограф инвертированного типа.

Теперь для зарядки электротранспорту нужно подъехать к станции, после чего водитель подает необходимую команду. Пантограф опускается, подключаясь к токопринимающим рельсам, и аккумуляторные батареи машины начинают заряжаться.

